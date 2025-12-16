ФАС изучит обоснованность наценок на отдельные продукты питания

ФАС России провела анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях за период с января по август 2025 года. По результатам проверки отмечены случаи установления высоких средневзвешенных наценок на ряд продуктов в отдельных сетях.
В целях получения разъяснений ведомство направило запросы крупнейшим компаниям для объяснения причин установленных наценок. ФАС России планирует оценить предоставленную информацию на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и при выявлении нарушений готова принять меры реагирования.
Также служба предложила ритейлерам рассмотреть возможность введения добровольных обязательств по снижению и ограничению наценок на востребованные социально значимые товары. Розничным сетям рекомендовано соблюдать принципы ответственного ценообразования и уделять особое внимание уровню наценок на продукты первой необходимости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».