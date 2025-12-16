ФАС изучит обоснованность наценок на отдельные продукты питания

ФАС России провела анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях за период с января по август 2025 года. По результатам проверки отмечены случаи установления высоких средневзвешенных наценок на ряд продуктов в отдельных сетях.