Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС изучит обоснованность наценок на отдельные продукты питания

Антимонопольное ведомство разослало запросы в адрес десяти ведущих федеральных ритейлеров. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

ФАС России провела анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях за период с января по август 2025 года. По результатам проверки отмечены случаи установления высоких средневзвешенных наценок на ряд продуктов в отдельных сетях.

В целях получения разъяснений ведомство направило запросы крупнейшим компаниям для объяснения причин установленных наценок. ФАС России планирует оценить предоставленную информацию на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и при выявлении нарушений готова принять меры реагирования.

Также служба предложила ритейлерам рассмотреть возможность введения добровольных обязательств по снижению и ограничению наценок на востребованные социально значимые товары. Розничным сетям рекомендовано соблюдать принципы ответственного ценообразования и уделять особое внимание уровню наценок на продукты первой необходимости.

Анализ проводился по торговым сетям «X5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ценообразование: как формируется стоимость товара
Определить оптимальную стоимость товара или услуги помогает ценообразование. Рассмотрим основные вопросы, касающиеся формирования цены и факторов, влияющих на нее.
Читать дальше