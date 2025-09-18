ExxonMobil не намерена возвращаться в Россию

«У нас нет планов возвращаться в Россию», — сказал Вудс.
По его словам, переговоры о передаче активов начались еще в 2023 году после того, как РФ перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта «Сахалин-1».
27 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Руководство компании тогда обратилось к правительству США за поддержкой в случае своего возвращения в Россию. Согласно WSJ, генеральный директор компании обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.