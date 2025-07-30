Евросоюз впервые направит Украине урезанный пакет финансовой помощи

Закон вызвал массовые протесты в некоторых украинских городах. Зеленский впоследствии внес в Верховную Раду законопроект, который фактически отменяет реформы. Он предусматривает прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ каждые полгода, а также запрет на выезд их страны для тех, кто имеет доступ к гостайне. Исключением будут зарубежные командировки. Инициативу должны одобрить депутаты, однако Рада до 19 августа находится на каникулах.