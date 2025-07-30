Евросоюз впервые направит Украине урезанный пакет финансовой помощи

Евросоюз впервые передаст Украине «урезанный» пакет финансовой помощи, сообщает Bloomberg.
Изначально речь шла о сумме в €4,5 млрд, однако Киев не смог выполнить три из 16 требований, необходимых для направления помощи по программе «Украина», напоминает агентство. В связи с этим в июне Киев запросил частичную выплату в размере €3 млрд, рассказал ранее «Украинской правде» представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Если процесс будет одобрен государствами-членами ЕС и завершен, эта выплата станет первым пакетом помощи Евросоюза для Украины, переданным частично, отмечает Bloomberg.
С начала конфликта на Украине по середину июля страны ЕС предоставили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь на общую сумму в $180 млрд. Из них 65% были предоставлены в виде грантов или прямой поддержки, а 35% — в виде кредитов со значительными льготами.
Евросоюз обуславливает предоставление Киеву финансовой поддержки проведением на Украине реформ и борьбой с коррупцией, уточняет Bloomberg.
В июле между Киевом и Брюсселем возникли серьезные разногласия после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который делает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от генпрокурора. Еврокомиссия в связи с этим направила украинской стороне экстренное предупреждение о возможной полной приостановке макрофинансовой помощи, говорили источники Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Мерсье предупреждал, что ЕС урежет €1,5 млрд из общего фонда в размере €4,5 млрд в случае принятия этого закона, поскольку Украина не выполнила часть требований по реформам в рамках процесса евроинтеграции.
Закон вызвал массовые протесты в некоторых украинских городах. Зеленский впоследствии внес в Верховную Раду законопроект, который фактически отменяет реформы. Он предусматривает прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ каждые полгода, а также запрет на выезд их страны для тех, кто имеет доступ к гостайне. Исключением будут зарубежные командировки. Инициативу должны одобрить депутаты, однако Рада до 19 августа находится на каникулах.
Россия осуждает любую помощь Украине, в том числе финансовую. 29 июля «Экономическая правда» сообщила со ссылкой на источник, что Брюссель поставил на паузу всю выделяемую Украине помощь до разрешения ситуации с антикоррупционными ведомствами.