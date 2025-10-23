Bloomberg: ЕС вводит полный запрет на экспорт российского СПГ

Европейский союз ввел очередной пакет санкций, направленных на ограничение экономических возможностей России. Меры предусматривают полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 2027 года. Усилены ограничения на сделки с российскими нефтяными компаниями, в том числе с «Роснефтью» и «Лукойлом».
Как сообщила в X руководитель внешнеполитической службы Союза Кая Каллас, ограничения распространяются на российские финансовые институты, криптобиржи и организации, связанные с Индией и Китаем.
«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае», — сказано в публикации.
Как сообщает Bloomberg, санкционные меры распространяются на 117 судов, подозреваемых в обходе ограничений, а также на 45 организаций, среди которых 12 компаний зарегистрированы в Китае и Гонконге. Вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширяются ограничения для платежных систем, а также банков третьих стран, действующих в Белоруссии и Казахстане. Также ЕС ограничил передвижение российских дипломатов на территории союза.
Данные ограничения призваны поддержать усилия США по противодействию действиям России на международной арене.
Ранее, 20 октября, по инициативе Европейской комиссии Совет ЕС принял решение о постепенном прекращении импорта газа из России, старт программы установлен с 1 января 2026 года. Обязательства по действующим договорам могут исполняться в переходный период до 1 января 2028 года.
