Европейский союз не будет оказывать финансовую поддержку Грузии

Европейский союз по итогам 2025 года не окажет никакой финансовой помощи Грузии. Об этом со ссылкой на Европейскую комиссию сообщает газета «Известия».

Источник: Reuters

В Еврокомиссии отметили, что никаких мер поддержки Тбилиси в этом году запланировано не было. В 2024 году ЕС прекратил оказание прямой помощи грузинским властям на сумму свыше €120 млн. Эти средства предназначались для поддержки проведения экономических реформ.

По мнению Еврокомиссии, Грузия находится в глубоком политическом кризисе, и после парламентских выборов 2024 года в стране значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Грузинские власти проводят скоординированную политику репрессий, которая подрывает основные демократические принципы и подавляет инакомыслие.

В конце ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Евросоюз, Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

