Европа импортировала рекордный объем СПГ с начала летнего сезона

По данные GIE, предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля — сентября был установлен в 2023 году — 66,1 млрд куб. м. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля — октября пока что также зафиксированы два года назад — 76,3 млрд куб. м.
Кроме того, добавляет ТАСС, поставки СПГ в Европу с начала 2025 года остаются на рекордном уровне — объемы поступления в газотранспортную систему региона уже превысили 100 млрд кубометров.
Международное энергетическое агентство ранее сообщало, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего года.
