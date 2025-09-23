Ричмонд
Европа импортировала рекордный объем СПГ с начала летнего сезона

Европейские страны с начала летнего сезона в апреле импортировали более 66,5 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) — рекордный объем. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По данные GIE, предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля — сентября был установлен в 2023 году — 66,1 млрд куб. м. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля — октября пока что также зафиксированы два года назад — 76,3 млрд куб. м.

Кроме того, добавляет ТАСС, поставки СПГ в Европу с начала 2025 года остаются на рекордном уровне — объемы поступления в газотранспортную систему региона уже превысили 100 млрд кубометров.

Международное энергетическое агентство ранее сообщало, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего года.

