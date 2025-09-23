Европа импортировала рекордный объем СПГ с начала летнего сезона

По данные GIE, предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля — сентября был установлен в 2023 году — 66,1 млрд куб. м. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля — октября пока что также зафиксированы два года назад — 76,3 млрд куб. м.