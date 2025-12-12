Еврокомиссия фразой про законность отреагировала на иск ЦБ к Euroclear

«Мы выдвинули предложение; мы уверены в его законности и в том, что оно выдержит проверку в суде», — цитирует ее Euractiv.
ЦБ решил подать иск в Арбитражный суд Москвы в отношении Euroclear из-за незаконных действий депозитария, причиняющих убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования российских активов, говорилось в сообщении регулятора. Euroclear после этого сообщил, что готов защищаться в российских судах.
Материал дополняется.