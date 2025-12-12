Ричмонд
Еврокомиссия фразой про законность отреагировала на иск ЦБ к Euroclear

Европейская комиссия настаивает на законности использования замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационного» кредита, заявила представитель комиссии Паула Пиньо, комментируя решение Банка России подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear.

Источник: РБК

«Мы выдвинули предложение; мы уверены в его законности и в том, что оно выдержит проверку в суде», — цитирует ее Euractiv.

ЦБ решил подать иск в Арбитражный суд Москвы в отношении Euroclear из-за незаконных действий депозитария, причиняющих убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования российских активов, говорилось в сообщении регулятора. Euroclear после этого сообщил, что готов защищаться в российских судах.

Материал дополняется.

