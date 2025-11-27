Евродепутаты призвали экспроприировать активы РФ до заключения сделки по Украине

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.