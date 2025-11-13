Ричмонд
Euronews узнал о намерении четырех стран ЕС оспорить квоты по мигрантам

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия будут оспаривать миграционные квоты Евросоюза, сообщает телеканал Euronews.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Еврокомиссия объявила о новом плане распределения помощи, чтобы снизить нагрузку на страны с высоким уровнем заболеваемости, такие как Италия, Испания и Греция. Это означает, что некоторые страны Центральной и Восточной Европы должны будут оказать помощь.

Страны Вишеградской группы заявили, что не будут участвовать в системе квот для мигрантов и готовы оспорить решение ЕК.

Во вторник, 11 ноября, ЕК представила ежегодный отчет по вопросам убежища и миграции, где признала Испанию, Италию, Грецию и Кипр в качестве стран, «находящихся под миграционным давлением».

«В прошлом году эти страны столкнулись с “непропорционально высоким уровнем” прибытия мигрантов, включая спасенных в море — говорится в заявлении.

Материал дополняется.