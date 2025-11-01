Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euronews: ЕК может отложить решение по активам России из-за разногласий в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия может отсрочить решение об экспроприации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита» на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран ЕС, сообщил телеканал Euronews.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: AP 2024

«Хотя декабрьский саммит ЕС называют крайним сроком для принятия решений по активам, Бельгия (или другая страна ЕС) может потребовать дополнительное время для обсуждения этой темы», — отмечает телеканал. Он утверждает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не дала ответа на вопрос о крайнем сроке для принятия такого решения.

Телеканал уточняет, что если дискуссия по «репарационному кредиту» провалится на саммите ЕС в декабре, также как она провалилась на саммите 23 октября, то участники декабрьского саммита могут принять «временное решение» — привлечь «небольшой кредит для покрытия насущных нужд Киева на следующие шесть месяцев».

Впрочем, это лишь отсрочит для стран ЕС принятие «беспрецедентного финансового решения», отмечает Euronews.

Основная часть блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов России находятся на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено «как воровство», ответные меры «последуют незамедлительно» и заставят Запад «подсчитывать убытки».

Узнать больше по теме
Кредит: как получить деньги и не оказаться в долговой яме
Иногда банки отказывают в заемных средствах без объяснения причин, даже если человек имеет хорошую кредитную историю и постоянную работу. С помощью эксперта расскажем, почему это может произойти, и сколько клиент переплачивает банку при оформлении кредита.
Читать дальше