Euroclear начал размораживать активы инвесторов без лицензии OFAC

Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без американской лицензии OFAC. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в крупном брокере, который занимается разморозкой активов российских инвесторов.
Юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко также говорит о том, что им известно о трех успешных случаях такой разблокировки в разных брокерах.
Бойко отмечает, что данный механизм был согласован с Euroclear примерно 1,5 месяца назад. По его словам, это новая практика на рынке, поскольку еще летом европейский депозитарий не использовал такой механизм. «Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person (американские лица или финансовые институты), Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus (ценные бумаги, связанные с США — “РБК Инвестиции”). То есть для Euroclear достаточно будет одной бельгийской лицензии. Эти условия можно сконструировать для большинства инвесторов», — объясняет он.
Юристы Delcredere сообщили в своем телеграм-канале о том, что получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий при разблокировке. Теперь этот процесс возможен без участия американского регулятора, если:
- в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты.
- перестановка активов осуществляется только внутри Euroclear.
- у инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии.
Руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова отмечает, что ее юрфирма сейчас ведет ряд подобных кейсов, где удалось получить согласие со стороны Euroclear. «Однако на текущий момент до сих пор находимся на стадии реализации, завершенных до конца кейсов еще не было», — добавляет она.
В конце февраля — начале марта 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream разорвали отношения с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД). Де-юре блокировка активов российских инвесторов на Западе произошла немного позднее — летом 2022 года, когда Евросоюз, к юрисдикции которого относятся эти учетные организации, ввел блокирующие санкции против НРД. После этого разморозка происходила точечно — путем получения индивидуальных лицензий в Казначействе Бельгии.
Но летом 2024-го США ввели блокирующие санкции против группы Московской биржи, что фактически парализовало этот метод разблокировки активов россиян. Власти ЕС стали требовать в дополнение к лицензии местного регулятора еще и разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Это правило распространялось на те случаи, когда на счетах инвесторов хранились замороженные американские бумаги с идентификационным номером US ISIN.
В конце сентября «РБК Инвестиции» выяснили, что процесс разморозки бумаг по индивидуальным лицензиям в Бельгии приостановился из-за того, что OFAC не выдает лицензии россиянам (до сих пор не выдано ни одного разрешения). В числе причин юристы называли разные варианты — от нехватки кадров в американском ведомстве до отсутствия соответствующей политической воли со стороны Вашингтона. Euroclear больше года придерживался позиции, что активы с US nexus могут быть разблокированы только при наличии двух лицензий: от Казначейства Бельгии и от OFAC.