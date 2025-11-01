Euroclear начал размораживать активы инвесторов без лицензии OFAC

Бойко отмечает, что данный механизм был согласован с Euroclear примерно 1,5 месяца назад. По его словам, это новая практика на рынке, поскольку еще летом европейский депозитарий не использовал такой механизм. «Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person (американские лица или финансовые институты), Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus (ценные бумаги, связанные с США — “РБК Инвестиции”). То есть для Euroclear достаточно будет одной бельгийской лицензии. Эти условия можно сконструировать для большинства инвесторов», — объясняет он.