Euroclear готов к искам в судах РФ в связи с блокированием активов России

«Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз, — заявили в пресс-службе. — В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ».
В Еврокомиссии и правительстве Бельгии эту информацию пока не комментируют.
О заморозке активов
ЕС и страны G7 заморозили с февраля 2022 года около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита», чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026—2027 годах. Эта схема предусматривает вынесение ряда связанных между собой решений, первое из которых переводит заморозку активов России в Европе в бессрочный режим вместо действующего в настоящий момент механизма с продлением блокирования раз в шесть месяцев. ЕК рассчитывает, что это облегчит принятие решения об экспроприации активов на саммите ЕС
Euroclear ранее неоднократно заявлял, что выступает против любого незаконного изъятия активов России и готов оспаривать его в Суде ЕС, если такое решение будет принято.