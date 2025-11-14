Euractiv узнал о планах ЕС и Греции заменить российский газ «критским»

Издание называет разведку «критского топлива» (Ионическое море находится к западу от острова Крит) решительным сдвигом для Афин, поскольку греческие власти долго заигрывали с идеей разработки ресурсов на морском дне, но не брали на себя никаких обязательств. Хотя экологи считают, что новое соглашение с ExxonMobil может подорвать доверие к климатической политике ЕС, Греция уже заявила, что пробное бурение должно быть завершено к началу 2027 года и если запасы окажутся коммерческими выгодными, добыча стартует в 2030-м и продлится по меньшей мере 10 лет.