Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться

Брюссель опасается, что арест российских средств создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для всей Европы. Премьер-министр страны Барт де Вевер обозначил три красные линии Бельгии: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся ценные бумаги, потребуется срочно вернуть активы в Россию.