Euractiv: семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ

По информации портала Euractiv, к числу стран ЕС, выступающих против плана Еврокомиссии по экспроприации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Как отмечает издание, позиция этих четырех государств обусловлена политикой их правительств, поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация российских активов может осложнить перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины.
В четверг, на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, председателю Европейского совета Антониу Коште предстоит выбрать между отказом от данного плана или продолжением его продвижения, что, по мнению Euractiv, в любом случае может привести к серьезным политическим последствиям для Евросоюза и спровоцировать внутренние разногласия.
Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что процесс утверждения «репарационного кредита» становится все более затруднительным. Она подчеркнула, что решение планируется принимать квалифицированным большинством, однако без поддержки Бельгии, на территории которой находится большая часть замороженных российских активов, осуществить такой шаг будет крайне сложно.
