Euractiv: семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ

По информации портала Euractiv, к числу стран ЕС, выступающих против плана Еврокомиссии по экспроприации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Как отмечает издание, позиция этих четырех государств обусловлена политикой их правительств, поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация российских активов может осложнить перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины.