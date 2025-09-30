Euractiv рассказал о гневе и смехе из-за «репарационного кредита» Украине

Предложение ЕК и отсутствие подробностей также вызвали гнев ЕЦБ, который не раз предупреждал, что неправомерное использование активов может привести к оттоку капитала из еврозоны и угрожать стабильности евро. Глава регулятора Кристин Лагард была разочарована тем, что Еврокомиссия не представила письменной презентации и ограничилась лишь звонком главы гендиректората ЕК по экономическим и финансовым вопросам Мартен Вервей, сообщили источники. На последовавшей пресс-конференции Лагард напрямую спросила у еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, в чем на самом деле заключается план, что вызвало смех в зале. Вопрос застал Домбровскиса врасплох, он не ответил прямо, а только повторил, что план не подразумевает конфискацию активов.