Euractiv: Бельгия назвала свое условие для согласия на экспроприацию активов РФ

«Бельгия требует от стран ЕС независимых и автономных финансовых гарантий в размере €210 млрд, которые останутся в силе, даже если схема будет признана судом юридически ничтожной. Также Бельгия требует покрытия всех судебных издержек, которые могут возникнуть у нее в случае исков со стороны России. Помимо этого, Бельгия требует, чтобы страны ЕС не заключали новых инвестиционных соглашений с Россией и разорвали уже действующие», — утверждает Euractiv.