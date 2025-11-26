Ричмонд
«Это торговое рабство»: Греф раскритиковал скидки маркетплейсов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости выровнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, предоставление скидок только при оплате картой банка, связанного с площадкой, приводит к неравным условиям и может рассматриваться как форма «торгового рабства».

«Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом… Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту», — сказал он в кулуарах Domclick Digital Forum.

Греф заявил, что в данном случае очевидно применение абсолютно неравных условий конкуренции.

Напомним, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина направила Минэкономразвития РФ письмо с предложением ограничить скидки маркетплейсов на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукцию дочерних банков. Она отметила, что такие меры помогут избежать нечестных преимуществ перед другими участниками рынка.

Ранее главы крупных банков призвали запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенное финансирование покупателей. Меры также не должны зависеть от способа оплаты. Тем не менее Роспотребнадзор и «Деловая Россия» прогнозируют в таком случае повышение цен на продукцию на 15−20%.

