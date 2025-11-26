«Это торговое рабство»: Греф раскритиковал скидки маркетплейсов

«Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом… Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту», — сказал он в кулуарах Domclick Digital Forum.