«Это торговое рабство»: Греф раскритиковал скидки маркетплейсов

По его словам, предоставление скидок только при оплате картой банка, связанного с площадкой, приводит к неравным условиям и может рассматриваться как форма «торгового рабства».
«Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом… Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту», — сказал он в кулуарах Domclick Digital Forum.
Греф заявил, что в данном случае очевидно применение абсолютно неравных условий конкуренции.
Напомним, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина направила Минэкономразвития РФ письмо с предложением ограничить скидки маркетплейсов на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукцию дочерних банков. Она отметила, что такие меры помогут избежать нечестных преимуществ перед другими участниками рынка.
Ранее главы крупных банков призвали запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенное финансирование покупателей. Меры также не должны зависеть от способа оплаты. Тем не менее Роспотребнадзор и «Деловая Россия» прогнозируют в таком случае повышение цен на продукцию на 15−20%.