ЕС выдаст Украине кредит на €6 млрд под доходы от реинвестирования активов РФ

«Я приветствую обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года», — сказала председатель ЕК во время выступления в Европарламенте (трансляция велась на YouTube).
В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами. Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Всего программа G7 по выдаче кредитов Украине включает €45 млрд.