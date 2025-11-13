Ричмонд
ЕС выдаст Украине кредит на €6 млрд под доходы от реинвестирования активов РФ

Еврокомиссия предоставит Украине около €6 млрд по кредитной линии G7. Кредит будет погашаться в том числе за счет доходов от российских замороженных активов. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: AP 2024

«Я приветствую обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года», — сказала председатель ЕК во время выступления в Европарламенте (трансляция велась на YouTube).

По словам фон дер Ляйен, руководство ЕК продолжает обсуждать способы финансирования Украины с Бельгией и другими странами ЕС. Рассматриваются три варианта: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран ЕС и кредит под замороженные российские активы.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами. Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Всего программа G7 по выдаче кредитов Украине включает €45 млрд.

