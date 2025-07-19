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ЕС ввел санкции в отношении 22 российских банков

Под ограничения в рамках 18-го пакета санкций ЕС в отношении России попали 22 банка. В их числе Т-Банк, Сургутнефтегазбанк, Яндекс-банк и Ozon-банк.

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Источник: РИА "Новости"

Список кредитных организаций, попавших под санкции, указан в официальном журнале ЕС. В нем также указаны: банк «Санкт-Петербург», банк «ЦентроКредит», Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, «Финам», «Зенит», Экспобанк, Локо-банк, Банк ДОМ.РФ, Трансстройбанк, МСП Банк, Ланта-банк, Банк 131, РостФинанс Банк.

Ограничения также введены в отношении 18 физических и 41 юридического лица. В их числе гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, АО «Полимер» и НПО «Рубин». Евросоюз также снизил потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с $60 до $47,6 за баррель.

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