ЕС ввел санкции в отношении 22 российских банков

Ограничения также введены в отношении 18 физических и 41 юридического лица. В их числе гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, АО «Полимер» и НПО «Рубин». Евросоюз также снизил потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с $60 до $47,6 за баррель.