ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых автомобилей

Источники Bild уточнили, что данная инициатива может затронуть до 60% от общего объема продаж новых автомобилей в странах ЕС. По словам источников, работа над соответствующим законопроектом уже ведется, однако официальные комментарии по этому вопросу будут предоставлены позднее.