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ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых автомобилей

Власти Европейского союза (ЕС) втайне разрабатывают план по запрету приобретения бензиновых автомобилей компаниями и крупными фирмами, занимающимися прокатом автотранспорта, начиная с 2030 года. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Источник: Газета.Ру

«Начиная с 2030 года, таким компаниям, как Sixt или Europcar, а также крупным корпорациям будет разрешено приобретать только электромобили», — сообщает издание.

Источники Bild уточнили, что данная инициатива может затронуть до 60% от общего объема продаж новых автомобилей в странах ЕС. По словам источников, работа над соответствующим законопроектом уже ведется, однако официальные комментарии по этому вопросу будут предоставлены позднее.

По данным ежемесячного отчета, опубликованного Ассоциацией европейских автопроизводителей (ACEA), в апреле текущего года объем продаж электромобилей Tesla в странах Европейского союза (ЕС) снизился до 5475 единиц, что на 52,6% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года.

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