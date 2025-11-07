ЕС рискует выплачивать проценты от кредита для Киева, сообщает FT

«Европейская комиссия предупредила, что странам ЕС придется выплачивать проценты в размере до 5,6 миллиарда евро в год на постоянной основе, если им не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере 140 миллиардов евро, обеспеченному замороженными российскими активами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в документе указано, что Италия может выделять 675 миллионов евро, а Бельгия будет выплачивать почти 200 миллионов евро в год в виде процентных платежей.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.