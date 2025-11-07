Ричмонд
ЕС рискует выплачивать проценты от кредита для Киева, сообщает FT

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Странам ЕС придется выплачивать проценты от кредита до 5,6 миллиарда евро в год для Украины, если им не удастся использовать 140 миллиардов евро замороженных активов Центрального банка РФ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

«Европейская комиссия предупредила, что странам ЕС придется выплачивать проценты в размере до 5,6 миллиарда евро в год на постоянной основе, если им не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере 140 миллиардов евро, обеспеченному замороженными российскими активами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в документе указано, что Италия может выделять 675 миллионов евро, а Бельгия будет выплачивать почти 200 миллионов евро в год в виде процентных платежей.

Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18—19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.

Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

