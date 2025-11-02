ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT

«Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации… Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США», — говорится в сообщении.
Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на «наиболее значимые трансграничные организации», включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.