ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для повышения конкурентноспособности блока по отношению к США, сообщает газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации… Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США», — говорится в сообщении.

Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на «наиболее значимые трансграничные организации», включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.

