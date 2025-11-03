«На данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и нашими объявленными мерами. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено», — сказала Пиньо на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
ЕС повысит пошлины на российскую нефть вне зависимости от действий США
Еврокомиссия собирается увеличить размер пошлин на российскую нефть, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. Она уточнила, что санкции США в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не меняют планов ЕС.