Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС повысит пошлины на российскую нефть вне зависимости от действий США

Еврокомиссия собирается увеличить размер пошлин на российскую нефть, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. Она уточнила, что санкции США в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не меняют планов ЕС.

Источник: Reuters

«На данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и нашими объявленными мерами. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено», — сказала Пиньо на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

О планах Еврокомиссии повысить пошлины на нефть из России стало известно в сентябре. 22 октября США ввели санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. ЕК сообщала, что ограничения могут повлечь негативные последствия для стран Евросоюза.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше