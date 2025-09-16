ЕС получил новые полномочия для противодействия экспорту в Россию

Европейская комиссия взяла на себя новые полномочия по контролю за экспортом в стремлении ограничить доступ России к передовым технологиям, передает Financial Times (FT).
На прошлой неделе Брюссель объявил, что впервые самостоятельно ограничил экспорт товаров двойного назначения, включая квантовые компьютеры, оборудование для производства полупроводников и интегральные схемы. «Единый контроль на уровне ЕС гарантирует эффективность и прозрачность, сохраняя при этом конкурентоспособность cоюза и равные условия для экономических операторов», — отмечалось в сообщении.
Как поясняет издание, до сих пор Еврокомиссия составляла списки товаров двойного назначения, подлежащих контролю, на основе многосторонних соглашений, в том числе Вассенаарских (в них участвует и Россия, цель договора — не допустить недостабилизирующего развития военного потенциала). Теперь же Брюссель начал действовать без международного консенсуса, отмечает Барт Гроотхейс, депутат Европарламента и бывший нидерландский чиновник, специализирующийся на кибербезопасности.
Кроме того, перечни товаров, попадающих под глобальный экспортный контроль, ранее должны были предварительно утверждать государства — члены ЕС на национальном уровне прежде, чем их включали в европейский список. Теперь они будут попадать туда автоматически при отсутствии возражений какой-либо из стран союза, поясняет издание.
ЕС после начала военной операции на Украине ввел против России 18 пакетов санкций, включая ограничение экспорта товаров двойного назначения. В рамках разработки 19-го санкционного пакета Брюссель рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран — партнеров России для борьбы с обходом ограничительных мер через третьи государства. Ожидалось, что ЕС представит проект нового пакета санкций 17 сентября, однако, по данным источников Politico, он отложен на неопределенный срок.
Москва неоднократно называла санкции Запада незаконными, в Кремль отмечали, что Россия адаптировалась к ограничительным мерам и действует «так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам».