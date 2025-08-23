ЕС перевел Украине 10,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов. В марте, мае, июне и июле, как указывает газета, украинское правительство получало по 1 млрд евро за счет прибылей от замороженных российских активов, в январе — 3 млрд евро, в апреле — 3,1 млрд евро.