ЕС перевел Украине 10,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Как пишет издание со ссылкой на данные Еврокомиссии, речь идет о средствах Банка России.
Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов. В марте, мае, июне и июле, как указывает газета, украинское правительство получало по 1 млрд евро за счет прибылей от замороженных российских активов, в январе — 3 млрд евро, в апреле — 3,1 млрд евро.
Некоторые политики выступают за то, чтобы Киеву были доступны все российские средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях такого шага для финансовой системы.
