Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС перевел Украине 10,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Европейский союз с начала 2025 года перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Welt am Sonntag.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как пишет издание со ссылкой на данные Еврокомиссии, речь идет о средствах Банка России.

Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов. В марте, мае, июне и июле, как указывает газета, украинское правительство получало по 1 млрд евро за счет прибылей от замороженных российских активов, в январе — 3 млрд евро, в апреле — 3,1 млрд евро.

Некоторые политики выступают за то, чтобы Киеву были доступны все российские средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях такого шага для финансовой системы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше