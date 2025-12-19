ЕС отказался от конфискации российских активов и решил взять вместо этого заем

Ранее СМИ сообщали, что первоначальный проект решения, обсуждавшийся на саммите поздно вечером в четверг, предполагал предоставление Бельгии неограниченных финансовых гарантий со стороны ЕС и его стран в обмен на ее согласие на изъятие российских активов. Однако этот вариант принят не был, в том числе из-за нежелания ряда стран предоставлять неограниченные гарантии, после чего на повестку был поставлен вопрос о совместном займе.