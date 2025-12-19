Ричмонд
ЕС отказался от конфискации российских активов и решил взять вместо этого заем

Лидеры стран ЕС не смогли договориться о конфискации замороженных российских активов и вместо этого решили предоставить Украине кредит на сумму в 90 миллиардов евро за счет совместного займа. Об этом сообщает издание Euractiv.

Согласно сообщению, в обеспечении кредита отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.

Euractiv отмечает, что лидеры стран ЕС призывают продолжить попытки конфисковать российские активы, но считает эти призыв риторическими.

«С политической точки зрения, по сути, все кончено», — пишет издание.

Председатель Евросовета Антониу Кошта и канцлер Германии Фридрих Мерц в своих сообщениях в соцсети X после завершения заседания подтвердили сумму и факт достижения сделки, не уточнив, однако, ее характер.

«Утверждено решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы», — написал Кошта, добавив, что ЕС таким образом выполнил свое обязательство перед Киевом.

Мерц, который был одним из главных сторонников изъятия активов, попытался представить итоги саммита как собственную победу. «Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что первоначальный проект решения, обсуждавшийся на саммите поздно вечером в четверг, предполагал предоставление Бельгии неограниченных финансовых гарантий со стороны ЕС и его стран в обмен на ее согласие на изъятие российских активов. Однако этот вариант принят не был, в том числе из-за нежелания ряда стран предоставлять неограниченные гарантии, после чего на повестку был поставлен вопрос о совместном займе.

