ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков до этого отмечал, что Россия предпримет шаги по защите, если Запад решит приступить к конфискации замороженных российских активов. Президент России также предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.