Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов

Киев получил от Евросоюза €4 млрд из доходов от замороженных российских активов, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Источник: Reuters

Это девятый транш макрофинансовой помощи ЕС Украине. Половина этих средств пойдет на производство беспилотников.

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своего исключительного кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере €4 млрд», — сказано в публикации.

В ЕК уточнили, что общая сумма оказанной Украине поддержки приближается к €178 млрд.

Ранее в сенат США был внесен проект резолюции с призывом направить Украине замороженные российские активы. Документ призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. Москва указывала, что действия с ее средствами будут расценены как воровство.

Основная часть российских активов заморожена в Европе. В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил механизм предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет них.

При этом не все в ЕС поддерживают идею использования замороженных российских активов. Так, французский лидер Эмманюэль Макрон считает, что неуважение международных законов может привести к «полному хаосу».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков до этого отмечал, что Россия предпримет шаги по защите, если Запад решит приступить к конфискации замороженных российских активов. Президент России также предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше