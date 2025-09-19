Ричмонд
ЕС сильно нарастил импорт российских морепродуктов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Евросоюз по итогам января-июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Источник: © РИА Новости

Суммарно за первые семь месяцев эти закупки составили 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро.

Больше всего в этом году европейцы закупали у россиян:

  • филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро);
  • мороженную продукцию (125,6 миллиона);
  • сушеную, соленую или копченую (22,7 миллиона);
  • свежую и охлажденную (два миллиона).

Еще Евросоюз импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.

Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:

  • Германия, (157,9 миллионов евро);
  • Нидерланды (98,1 миллиона);
  • Польша (64 миллиона);
  • Франция (58,5 миллиона);
  • Португалия (31,8 миллиона);
  • Испания (11,8 миллиона).