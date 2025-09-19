ЕС сильно нарастил импорт российских морепродуктов

Суммарно за первые семь месяцев эти закупки составили 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро.
Больше всего в этом году европейцы закупали у россиян:
- филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро);
- мороженную продукцию (125,6 миллиона);
- сушеную, соленую или копченую (22,7 миллиона);
- свежую и охлажденную (два миллиона).
Еще Евросоюз импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.
Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:
- Германия, (157,9 миллионов евро);
- Нидерланды (98,1 миллиона);
- Польша (64 миллиона);
- Франция (58,5 миллиона);
- Португалия (31,8 миллиона);
- Испания (11,8 миллиона).