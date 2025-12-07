«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, до сих пор любая страна единолично могла «разрушить всю конструкцию» европейских санкций и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции необходимо было единогласно продлевать каждые шесть месяцев.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада по российским активам феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Ситуация с российскими активами.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб».
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.