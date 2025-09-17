Politico: ЕС может наложить санкции на компании из Китая

15 сентября Трамп заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа сделает это первой, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы «по полной», а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими пошлин на импорт из Китая в размере 50−100%. По утверждению Трампа, такие меры помогут положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены.