ЕС готов нарушить «золотое правило» ради решения по активам России

Согласно ему хороший саммит должен длиться не более одного дня.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз может продлить саммит 18—19 декабря для достижения договоренности по вопросу финансирования Украины за счет изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что такая пролонгация нарушит «золотое правило» главы Евросовета, согласно которому хороший саммит должен длиться не более одного дня. Накануне Кошта заявил журналистам, что предстоящая встреча может растянуться на три дня, «пока не будет достигнуто позитивное соглашение».

Продление саммитов происходит нередко и связано с невозможностью европейских лидеров прийти к общему мнению по особенно сложным вопросам. Так, решение назначить Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии принималось в течение трех дней — с 30 июня по 2 июля.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18—19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Как ранее сообщал глава Евросовета, саммит также рассмотрит ход реализации программы повышения боеготовности ЕС в рамках подготовки к противостоянию с Россией и Белоруссией к 2030 году. Помимо этого, главы европейских государств рассмотрят новый семилетний рамочный бюджетный план Евросоюза на 2028−2034 годы. Лидеры также намерены обсудить процесс расширения ЕС и отношения Евросоюза со странами Ближнего Востока.

