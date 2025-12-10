ЕС готов нарушить «золотое правило» ради решения по активам России

Узнать больше по теме

Пролонгация: что это такое, какие бывают виды и как оформить

Любой договор имеет срок действия, но есть возможность продлить его юридическую силу, не заключая заново. Какие бывают виды пролонгации, чем они отличаются друг от друга и в чем их плюсы и минусы для потребителя, рассмотрим вместе с экспертами.