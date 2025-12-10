ЕС готов нарушить «золотое правило» ради решения по активам России

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз может продлить саммит
Отмечается, что такая пролонгация нарушит «золотое правило» главы Евросовета, согласно которому хороший саммит должен длиться не более одного дня. Накануне Кошта заявил журналистам, что предстоящая встреча может растянуться на три дня, «пока не будет достигнуто позитивное соглашение».
Продление саммитов происходит нередко и связано с невозможностью европейских лидеров прийти к общему мнению по особенно сложным вопросам. Так, решение назначить Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии принималось в течение трех дней — с 30 июня по 2 июля.
Как ранее сообщал глава Евросовета, саммит также рассмотрит ход реализации программы повышения боеготовности ЕС в рамках подготовки к противостоянию с Россией и Белоруссией к 2030 году. Помимо этого, главы европейских государств рассмотрят новый семилетний рамочный бюджетный план Евросоюза на 2028−2034 годы. Лидеры также намерены обсудить процесс расширения ЕС и отношения Евросоюза со странами Ближнего Востока.