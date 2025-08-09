Ричмонд
ЕС готов инвестировать в проекты Азербайджана и Армении после урегулирования

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Евросоюз приветствует принятую в Вашингтоне декларацию о мирном урегулировании Азербайджана и Армении и выражает готовность инвестировать в транспортные проекты в регионе «ради сближения людей». Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

Источник: Reuters

«Евросоюз приветствует встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованную президентом США Дональдом Трампом. Он также приветствует декларацию о мирном урегулировании и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в документе.

В нем отмечается, что ЕС «готов инвестировать в транспортные проекты в регионе и способствовать его полному открытию», что, по мнению Брюсселя, «пойдет на благо людей, разделенных наследием конфликта».

Алиев и Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.

