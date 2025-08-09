ЕС готов инвестировать в проекты Азербайджана и Армении после урегулирования

Алиев и Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.