Эрдоган: у Турции не было проблем с поставками газа благодаря «Турецкому потоку»

«Мы занимаемся диверсификацией источников газа. Наличие единственного источника поставок и единственного маршрута в логистике поставок несет серьезные риски. В первые месяцы войны между Россией и Украиной наши европейские друзья лично ощутили эти трудности. Благодаря “Турецкому потоку” мы были одной из стран, которые прошли этот период с наименьшими потерями», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме по энергоэффективности.
