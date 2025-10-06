Ричмонд
Эрдоган: у Турции не было проблем с поставками газа благодаря «Турецкому потоку»

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря работе трубопровода «Турецкий поток» его страна не столкнулась с большими проблемами с поставками газа как Европа из-за ситуации вокруг конфликта на Украине.

Источник: Российская газета

«Мы занимаемся диверсификацией источников газа. Наличие единственного источника поставок и единственного маршрута в логистике поставок несет серьезные риски. В первые месяцы войны между Россией и Украиной наши европейские друзья лично ощутили эти трудности. Благодаря “Турецкому потоку” мы были одной из стран, которые прошли этот период с наименьшими потерями», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме по энергоэффективности.

