ЕП утвердил план отказа ЕС от российского газа в конце 2027 года

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что Еврокомиссия намерена также полностью запретить странам ЕС закупки российской нефти и атомного топлива, для чего могут быть подготовлены отдельные документы. Против запрета на импорт энергоносителей из России активно выступают Венгрия и Словакия.