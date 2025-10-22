ЕП поддержал решение начать переговоры о запрете российских энергоресурсов

Совет Евросоюза утвердил в понедельник поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
«В среду парламент поддержал решение начать переговоры с председательством Дании в Совете ЕС о запрете импорта российского газа и нефти, как это было предложено комиссиями по международной торговле и промышленности, исследованиям и энергетике, когда они заняли свою позицию по этому вопросу 16 октября», — сказано в документе.
Уточняется, что переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.