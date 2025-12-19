Энергетики хотят получать намного больше, чем им предлагают

Средняя предлагаемая зарплата энергетикам в России за год выросла на 13%, до 98,3 тыс. рублей по итогам 11 месяцев 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня энергетика 22 декабря. При этом соискатели рассчитывают на доход в 126 тыс. рублей.