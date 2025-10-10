Ричмонд
Эльвира Набиуллина начала пленарную сессию на Финополисе. Видео

10 октября — третий день крупнейшего в России банковского форума. Пленарную сессию модерирует председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Финополис (Finopolis) — это крупнейший российский форум, проводимый Банком России в партнерстве с ведущими компаниями финансового и IT-сектора. Мероприятие проходит в Сочи, на федеральной территории «Сириус» с 8 по 10 октября.

В этом году форум празднует 10-летие. Участие в нем примут руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.

Финансы Mail являются официальным партнером Финополиса-2025.