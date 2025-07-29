Экспорт бензина из РФ полностью запретили: как это повлияет на цены на АЗС

Здесь стоит отметить, что ключевым в комментарии эксперта можно назвать слово «пока». Дело в том, что бензина, в отличие от дизельного топлива (ДТ), по которому пока проблем нет, Россия экспортирует совсем немного — приблизительно 15% от объемов производства. Причем, значительная часть поставок за границу идет по межправительственным соглашениям (к примеру, в страны ЕАЭС), а на них запрет экспорта как не распространялся, так и не распространяется. Кроме того, запрет хоть и может увеличить улучшить маржинальность работы АЗС, но снизит рентабельность работы НПЗ, поскольку лишит их валютной выручки. Впрочем, здесь решался вопрос с ростом котировок и цен, а не маржой НПЗ или АЗС.