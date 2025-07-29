Экспорт бензина из РФ полностью запретили: как это повлияет на цены на АЗС

Ранее поставки за границу были запрещены только непроизводителям (нефтебазы, трейдеры). НПЗ, которые большей частью принадлежат крупным нефтяным компаниям, экспортировать бензин имели право.
Как сказано в сообщении правительства, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.
Дело в том, что биржевые котировки с начала лета выросли на 14,8% для бензина АИ-92 и на 23% — для бензина АИ-95. А с начала года рост составил 27,2 и 40,8% соответственно. На АЗС рост цен ускорился с конца июня. Весьма показательно, что на прошлой неделе в России впервые в году была зафиксирована дефляция — 0,05%, но при этом бензин за неделю с 15 по 21 июля подорожал на 0,3%, а неделей раньше рост составил 0,4%.
Поэтому и введен запрет на экспорт. Как отмечает зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев, правительство почти месяц занималось увещеваниями нефтяников, чтобы они продавали больше бензина на бирже, сбили цены. Призывы не помогли, хотя объемы биржевых торгов действительно увеличились, но котировки все равно росли, в итоге, экспорт запрещен теперь всем.
Гусев считает, что все запреты экспорта товаров в нашей стране на производителей пока действуют максимально эффективно. Запрет снизит котировки на бирже и увеличит маржинальность АЗС. Розничные цены вниз не пойдут, но рост замедлится, а возможно, и остановится, уточняет он.
Здесь стоит отметить, что ключевым в комментарии эксперта можно назвать слово «пока». Дело в том, что бензина, в отличие от дизельного топлива (ДТ), по которому пока проблем нет, Россия экспортирует совсем немного — приблизительно 15% от объемов производства. Причем, значительная часть поставок за границу идет по межправительственным соглашениям (к примеру, в страны ЕАЭС), а на них запрет экспорта как не распространялся, так и не распространяется. Кроме того, запрет хоть и может увеличить улучшить маржинальность работы АЗС, но снизит рентабельность работы НПЗ, поскольку лишит их валютной выручки. Впрочем, здесь решался вопрос с ростом котировок и цен, а не маржой НПЗ или АЗС.
Как замечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, на российском топливном рынке уже сложился так называемый административный цикл. В ответ на ускорение темпов роста розничных цен регуляторы вводят запрет на экспорт топлива, после которого на розничном рынке наступает стабилизация. И вслед за этим регуляторы отменяют запрет на экспорт. А затем, под влиянием тех или иных факторов, происходит новое ускорение темпов розничных цен. И цикл как бы повторяется вновь. Летом, под влиянием сезонного роста спроса, на рынке формируется ожидание ускорения темпов роста розничных цен на бензин. В сегменте дизеля эта сезонность проявляется на стыке осени и зимы. Поэтому в целом это решение было ожидаемым, и регуляторы обсуждали его возможность несколько недель назад.
Второй нюанс связан с оптовым рынком, продолжает Родионов. С середины июля биржевые цены превысили границу, после которой выплачивается демпфер (компенсация нефтяникам из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных).
По правилам котировки бензина на бирже не должны превышать на 10%, а ДТ — 20% индикативные цены (устанавливаются на год государством). При их превышении демпфер обнуляется. Предельно допустимая цена на бирже бензина марки АИ-92 (демпфер считается по котировкам этой марки) — 66 495 рублей за тонну.
По мнению Родионова, рост цен на бирже связан со снижением выплат по демпферу нефтяникам в этом году, произошедшему из-за падения цен на нефть и нефтепродукты в мире. За первую прошлого года нефтяники получили по демпферу 821 млрд рублей, а в этом — 544 млрд. Компаниям просто ничего не остается, как повышать цены, чтобы компенсировать потери. По данным Росстата, экономика нефтеперерабатывающих предприятий ухудшилась, по сравнению с прошлым годом, в два раза. Но бюджет сейчас страдает от дефицита, лишних денег для поддержки нефтяников нет. Значит сбить рост цен возможно, запретив экспорт, таким образом увеличив предложение на внутреннем рынке и сделав его безальтернативным. Родионов считает, что в результате в рознице цены стабилизируются, а на бирже котировки немного снизятся.
Полный запрет на экспорт бензина вступит в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования, то есть с 30 июля этого года. И будет действовать до 31 августа.