Эксперты спрогнозировали среднюю стоимость золота в конце года

Геополитическая неопределенность и торговая политика администрации Трампа поддерживают устойчивый спрос на защитные активы. Кроме того, сохраняется структурно высокий спрос со стороны центральных банков.
«С учетом этих факторов мы ожидаем продолжения восходящей динамики котировок золота в направлении 4000 долларов США за унцию и, возможно, выше в среднесрочной перспективе», — сказано в прогнозе.
По словам аналитиков, российским инвесторам стоит рассматривать коррекции цены золота как возможность для увеличения экспозиции на этот активе. При этом рост стоимости золота в долларах вместе с ожидаемым ослаблением рубля создает дополнительную выгоду.
Как поясняют в «Цифра Брокер», поскольку цена золота в рублях отражает как изменение его стоимости в долларах, так и колебания валютного курса, удорожание доллара по отношению к рублю ведет к более значительному росту рублевой стоимости золота, что повышает доходность инвестиций в этом активе в национальной валюте.
Это особенно актуально в условиях волатильности валютного рынка и может служить эффективным инструментом защиты капитала и диверсификации портфеля, заключают аналитики.
Ранее 13 октября стоимость фьючерсов на золото впервые в истории превысила 4 100 долларов за тройскую унцию.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».