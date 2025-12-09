Эксперты «РГ» рассказали, как аномально теплая зима повлияет на урожай

— Но углубляться им некуда: влажность почвы на глубине до двух метров практически нулевая, — объясняет председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Кубани Александр Шипулин. — Это значит, что вторичная корневая система озимых, которая должна уйти в землю на глубину от 50 сантиметров до одного метра, просто не появится. Вся надежда на «небесную канцелярию»: второй почвенной засухи наши поля не выдержат. Но пока ситуация такова, что имея хорошие всходы, мы можем не получить достойный урожай. Так, в этом году пшеницы в нашем, Ленинградском районе, собрали вдвое меньше обычного, а кукурузы и вовсе не больше 30 процентов.