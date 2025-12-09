Эксперты «РГ» рассказали, как аномально теплая зима повлияет на урожай

Почва просит влаги.
Теплая и бесснежная зима может повлиять на сельское хозяйство, считают ученые и аграрии в Вологодской области. Среди последствий называют неравномерное промерзание почвы.
— Без снежного покрова земля хуже восстанавливается весной, теряет структуру, — объясняет агроном Виталий Гудков.
Как рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Евгений Петров, преждевременное пробуждение растений может уничтожить деревья и кустарники.
— Если температура долго держится выше нормы, многолетние культуры могут начать рост, а возвращение холодов уничтожит почки и побеги. Под угрозой оказываются плодовые деревья, ягодники, декоративные кустарники, — говорит аграрий.
Специалисты сходятся во мнении, если сильные морозы придут по «голой» земле, промерзание грунта может оказаться значительно глубже обычного. Это чревато массовыми повреждениями корневых систем и частичной гибелью насаждений.
Уже сейчас вологодские аграрии рассматривают разные варианты, как можно спасти кустарники, если в хозяйствах выращивают ягоды. Для аграрного сектора нестабильная погода и изменение климата требуют пересмотра подходов к выбору сортов, технологиям, агротехнике и страхованию рисков, поэтому работники хозяйств, в которых выращивают цветы и развивают садовые культуры, проверяют, как температура влияет на корневую систему и меняют технологии укрытия.
Еще одна проблема, с которой сталкивались в хозяйствах Вологодской области из-за теплого декабря, — недостаток влаги. Без талой воды весенние запасы быстро иссякают, что увеличивает вероятность засухи и снижает урожайность.
Страдают от недостатка влаги почвы и на Кубани. Осень здесь выдалась очень теплой. На Черноморском побережье купальный сезон продлился чуть ли не до ноября. В сельских районах установившаяся погода позволила выполнить план по севу озимых культур под урожай 2026 года. Как отметили в региональном минсельхозе, зерна и зеленого корма посеяли на 1,828 миллиона гектара больше, чем год назад, а состояние посевов оценивается лучше. Однако эксперты отмечают, что в ряде северных и центральных районов края сохраняется недостаток влаги в 1,5−2 раза от необходимого уровня. В 11 районах, где летом из-за аномальной почвенной засухи была объявлена чрезвычайная ситуация, выпавшие осенью осадки пополнили водные запасы недостаточно.
— Хорошая погода позволила получить дружные всходы озимых. Это, безусловно, радует. Ведь год назад наши поля ушли в зиму без всходов, которые появились лишь в конце февраля. Но беда в том, что после аномально жаркого лета практически не было дождей. Те, что прошли в октябре, незначительно увлажнили лишь верхний слой почвы на глубину от 5 до 10 сантиметров. Именно благодаря этому и появились всходы.
— Но углубляться им некуда: влажность почвы на глубине до двух метров практически нулевая, — объясняет председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Кубани Александр Шипулин. — Это значит, что вторичная корневая система озимых, которая должна уйти в землю на глубину от 50 сантиметров до одного метра, просто не появится. Вся надежда на «небесную канцелярию»: второй почвенной засухи наши поля не выдержат. Но пока ситуация такова, что имея хорошие всходы, мы можем не получить достойный урожай. Так, в этом году пшеницы в нашем, Ленинградском районе, собрали вдвое меньше обычного, а кукурузы и вовсе не больше 30 процентов.
Лук с грядки.
Устойчивая плюсовая температура держится и в регионах Черноземья. Глава воронежского КФХ Никита Токмаков рассказал «РГ», что для озимых культур это скорее хорошо:
— Почва не замерзла, поэтому создан влагозапас. Кроме того, остановилась вегетация пшеницы. Были бы риски, если бы она продолжилась.
В дальнейшем, пояснил фермер, все будет зависеть от того, как пройдет зима. По его словам, при выпадении снега и отсутствии критических заморозков урожай может быть хорошим. Если же, наоборот, ударят сильные морозы, а снежного покрова не будет, часть урожая может погибнуть. Сколько именно — зависит от многих факторов, от сорта пшеницы до качества почвы.
Не очень хороша и теплая зима. Как рассказал эксперт, в этом случае есть риск многочисленных заболеваний, так как тепло и много влаги способствуют развитию грибных патогенов. Тогда аграриям придется дополнительно вкладываться, внося больше средств защиты растений.
В Калужской области дачники рассказывают, что у них пророс лук. Когда такое было, чтобы за три недели до Нового года зелень с грядок собирали?!
— Мы буквально на прошлой неделе проводили мониторинг состояния различных культур: и пшеницы, и треттикале, и рапса. Для вегетации растений нужна температура более 5. Да, сейчас тепло для декабря, но такой температуры нет, и растения не вегетируют. Прорастаний не наблюдается. Более того, поскольку сентябрь был сухим, озимые взошли позднее и для них такая погода была кстати. Сейчас среднесуточная температура достаточно низкая, влаги в земле достаточно, резких перепадов температур, которые намного опаснее, нет. Так что драматизировать ситуацию не стоит, — оценивает перспективы директор Калужского НИИСХ — филиала «Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха» Владимир Мазуров.
По его словам, в садах на некоторых ранних ягодниках набухли почки. Но все же большинство растений находятся в покое, а у тех, что тронулись, хватит запасов питательных веществ на весну.
— Намного опаснее весенние заморозки. А сейчас проблема может быть разве в том случае, если вдруг без снега температура резко опустится до минус 20 и ниже, — отметил Владимир Матузов.
Он также добавил, что после похолодания ученые будут мониторить содержание сахаров в растениях, потому что сахара, как антифриз, защищают растения от вымерзания.
Смотрим с оптимизмом.
В Саратовской области ученые последние 10−15 лет наблюдают устойчивое повышение температуры воздуха. Благодаря этому в регионе стали вызревать даже поздние сорта яровых.
— Особенно интересные изменения идут в развитии озимых. За две последние недели у нас существенно отросла озимая пшеница, при температуре от 0 до плюс 5 градусов она продолжает куститься. И это нормальное явление. Наши зимы стали напоминать климат в Ростовской области, когда всю зиму происходит вегетация пшеницы. К таким нормам мы привыкаем, и каких-то глобальных изменений для сельского хозяйства это не влечет, — рассказывает заместитель директора ФАНЦ Юго-Востока Сергей Деревягин. — На некоторых полях озимые пшеница и рожь переросли, это приведет к гибели какого — то процента растений, но серьезной проблемой не является. Поэтому на начало зимнего сезона мы смотрим с оптимизмом.
Ульяновские ученые тоже не видят опасности в мягкой зиме. На вопрос корреспондента «РГ»: «Повредит ли будущим всходам теплый декабрь уходящего года?» — старший научный сотрудник Ульяновского НИИ Сельского хозяйства Разиде Шарипова ответила, что пока угрозы нет.
— Единственное, что может нанести какой-то ущерб — это развитие плесени, что способствует появлению болезней. Но растения в этом году замечательные, сильные. Во-первых, осадки у нас были в достаточном количестве, они способствовали хорошему всходу. Потом теплая погода — развитие. Вот если наступят сильные холода без снега, тогда угроза, несомненно, возникнет, — оценила ситуацию эксперт.
В Казани 29 ноября был побит температурный рекорд 50-летней давности — воздух прогрелся до + 6 градусов. И только сейчас зима стала вступать в свои права. Арктический антициклон принес с собой мокрый снег и первые морозы от −11 до — 19 градусов. Как в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, потепление климата в целом для растениеводства республики можно оценить положительно.
— Смещение агросезонов наблюдается в большей степени для осени, она более теплая и длинная. Сейчас ущерба от потепления по посевам озимых культур и многолетних трав, которые в поле, не наблюдается. На сегодняшний день они в хорошем состоянии, — пояснили в Минсельхозе Татарстана.