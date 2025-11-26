Россиянам объяснили, как оформить больничный по уходу за ребенком

«Пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребёнком выплачивается застрахованному лицу за счет Социального фонда России (СФР). Работодатель не финансирует выплату из своих средств: его задача — передать в фонд данные о стаже и заработной плате сотрудника для расчёта пособия», — сообщили аналитики.
По их словам, оформить больничный по уходу за ребенком может любой совершеннолетний и официально трудоустроенный член семьи, фактически осуществляющий уход. Это право распространяется не только на родителей, но и на бабушку, дедушку, братьев, сестер или опекунов.
Эксперты сообщили, что продолжительность оплаты больничного напрямую зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Для детей до семи лет ежегодный лимит составляет 60 оплачиваемых дней, который увеличивается до 90 дней в случае тяжелого заболевания из перечня Минздрава. Если ребенку от семи до 15 лет, по каждому случаю болезни пособие назначается до 15 календарных дней, но не более 45 дней в сумме за весь год. При уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный оплачивается не более чем за 120 дней в год.
Особые условия предусмотрены для лечения ВИЧ-инфицированных детей, когда выплата назначается за весь период совместного пребывания в стационаре, а также для лечения онкологических заболеваний и тяжелых поствакцинальных осложнений — в этих случаях пособие выплачивается без каких-либо ограничений по продолжительности.
Собеседники RT пояснили, что размер пособия рассчитывается исходя из страхового стажа родственника, осуществляющего уход, продолжительности лечения, возраста ребенка и условий его проведения. При стаже восемь лет и более выплата составляет 100% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%. Однако ключевым исключением является случай, когда ребенку не исполнилось восьми лет — в этой ситуации выплата всегда назначается в размере 100% от среднего заработка, независимо от длины страхового стажа.
«Больничный оформляет медорганизация: с 2022 года все листки нетрудоспособности ведутся в электронном виде. Они автоматически передаются в СФР, а работодатель получает уведомление и направляет фондy данные для расчета пособия. Выплата перечисляется в течение десяти рабочих дней», — подытожили в компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».