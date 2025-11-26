Россиянам объяснили, как оформить больничный по уходу за ребенком

Эксперты сообщили, что продолжительность оплаты больничного напрямую зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Для детей до семи лет ежегодный лимит составляет 60 оплачиваемых дней, который увеличивается до 90 дней в случае тяжелого заболевания из перечня Минздрава. Если ребенку от семи до 15 лет, по каждому случаю болезни пособие назначается до 15 календарных дней, но не более 45 дней в сумме за весь год. При уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный оплачивается не более чем за 120 дней в год.