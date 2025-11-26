Ричмонд
Россиянам объяснили, как оформить больничный по уходу за ребенком

Порядок оформления и оплаты больничного по уходу за ребенком в 2025 году рассказали RT эксперты «Авито Работы».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребёнком выплачивается застрахованному лицу за счет Социального фонда России (СФР). Работодатель не финансирует выплату из своих средств: его задача — передать в фонд данные о стаже и заработной плате сотрудника для расчёта пособия», — сообщили аналитики.

По их словам, оформить больничный по уходу за ребенком может любой совершеннолетний и официально трудоустроенный член семьи, фактически осуществляющий уход. Это право распространяется не только на родителей, но и на бабушку, дедушку, братьев, сестер или опекунов.

Эксперты сообщили, что продолжительность оплаты больничного напрямую зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Для детей до семи лет ежегодный лимит составляет 60 оплачиваемых дней, который увеличивается до 90 дней в случае тяжелого заболевания из перечня Минздрава. Если ребенку от семи до 15 лет, по каждому случаю болезни пособие назначается до 15 календарных дней, но не более 45 дней в сумме за весь год. При уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный оплачивается не более чем за 120 дней в год.

Особые условия предусмотрены для лечения ВИЧ-инфицированных детей, когда выплата назначается за весь период совместного пребывания в стационаре, а также для лечения онкологических заболеваний и тяжелых поствакцинальных осложнений — в этих случаях пособие выплачивается без каких-либо ограничений по продолжительности.

Собеседники RT пояснили, что размер пособия рассчитывается исходя из страхового стажа родственника, осуществляющего уход, продолжительности лечения, возраста ребенка и условий его проведения. При стаже восемь лет и более выплата составляет 100% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%. Однако ключевым исключением является случай, когда ребенку не исполнилось восьми лет — в этой ситуации выплата всегда назначается в размере 100% от среднего заработка, независимо от длины страхового стажа.

«Больничный оформляет медорганизация: с 2022 года все листки нетрудоспособности ведутся в электронном виде. Они автоматически передаются в СФР, а работодатель получает уведомление и направляет фондy данные для расчета пособия. Выплата перечисляется в течение десяти рабочих дней», — подытожили в компании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

