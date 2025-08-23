Эксперты рассказали, стоит ли закрывать вклады до 1 сентября

В начале августа кредитные организации вслед за друг другом начали понижать ставки по депозитам. Что делать, чтобы сбережения не теряли в стоимости, куда можно переместить средства и какие появились альтернативы классическим вкладам? Эксперты перечислили наиболее перспективные инвестиционные решения этого сезона и объяснили, стоит ли сейчас закрывать банковский вклад.
Часть накоплений обязательно должна быть расположена в ликвидных активах — будь то банковские депозиты или наличные деньги. Это обеспечивает манёвренность и возможность воспользоваться рыночными изменениями. Доли таких средств можно подстраивать под собственную склонность к риску. Такую рекомендацию дал Ян Пинчук, замглавы отдела биржевой торговли Whitebird.
— Понижение ставок по депозитам закономерно с учётом смягчения политики Центробанка. После июльского снижения ключевой ставки до 18% банки начали корректировать условия по вкладам в сторону снижения доходности. Но ставки всё ещё превышают уровень текущей инфляции, поэтому вклады на 16−17% годовых пока остаются достаточно привлекательными, — подчеркивает аналитик платформы «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
На фондовом рынке стоит обратить внимание на корпоративные облигации. Их доходность всё ещё выше депозитных, хотя и присущи повышенные риски. На это обращает внимание эксперт по фондовому рынку «БКС “Мир инвестиций”» Людмила Рокотянская.
— Замечается разворот на валютном рынке, в связи с чем интересны валютные инструменты и облигации от крупных экспортеров. Рынок акций ещё не начал переоценку из-за изменений монетарной политики, но по мере дальнейшего снижения доходности вкладов и облигаций акции станут более востребованными, — добавляет Рокотянская.
Гаянэ Замалеева уточнила, что надёжным и понятным вариантом считаются ОФЗ и корпоративные бумаги крупных компаний: доход по государственным облигациям с постоянным купоном достигает 14−15% годовых, а дополнительно можно заработать на росте стоимости бумаг в условиях дальнейшего снижения ставок.
Корпоративные облигации дают большую доходность, но требуют углублённой оценки эмитента. Также не стоит игнорировать фонды денежного рынка: сейчас они дают 17−18% годовых с возможностью быстрой и лёгкой ликвидации средств. К преимуществам таких фондов относятся высокая ликвидность, прозрачность и умеренный уровень риска при профессиональном управлении.
— Ставки по депозитам продолжают снижаться, и эта тенденция сохранится, так как банкам нужно компенсировать длительный период дорогого фондирования. В таких условиях инвесторам стоит внимательнее смотреть на инструменты фондового рынка. Несмотря на значительный рост долгового сегмента, он по-прежнему предлагает интересные идеи. По расчётам специалистов компании «Цифра брокер», лучшую доходность дают длинные облигации с фиксированными купонами: при смягчении денежно-кредитной политики их цена будет расти, а купонные выплаты останутся стабильными, — говорит ведущий аналитик Наталия Пырьева.
Самое главное, по мнению Гаянэ Замалеевой, — не стремиться к максимальной доходности и обязательно диверсифицировать вложения: часть оставить на депозитах и накопительных счетах, а другую часть распределить между облигациями и низкорисковыми фондами.
— Согласно прогнозам МЭА, к 2030 г. дата-центры будут потреблять около 945 ТВт·ч, что почти вдвое превышает нынешние показатели; потребление энергии со стороны центров, сфокусированных на искусственном интеллекте, возрастёт в четыре раза. Для поддержки такой нагрузки потребуется больше ресурсов — нефти, меди, никеля, алюминия, серебра, урана. Все эти товары, торгуемые на бирже, становятся крайне привлекательными на пятилетнем горизонте, считает Ян Пинчук.
Наталия Пырьева добавляет, что смягчение денежно-кредитных условий увеличит маржинальность и снизит стоимость фондирования для банков, что позволит активизировать кредитование, улучшить качество портфеля, сократить риски и уменьшить потребность в дополнительных резервах. Кроме этого, понижение ключевой ставки приведёт к переоценке инвестиционных портфелей, что позитивно скажется на доходах уже во втором квартале, так как рынок облигаций заметно вырос во втором квартале текущего года.