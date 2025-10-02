Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми уведомлениями ФНС

Перед наступлением срока уплаты налогов на имущество мошенники активизировали рассылку поддельных уведомлений и квитанций россиянам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Отмечается, что злоумышленники также распространяют бумажные квитанции с QR-кодами, перенаправляющими на фишинговые сайты, в почтовых ящиках граждан.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Федеральная налоговая служба

«В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают поддельные уведомления и квитанции (ПД-4) через смс, электронную почту, мессенджеры и бумажные письма», — уточняется в сообщении «Мошеловки».

Мошенники распространяют бумажные уведомления с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы государственных структур. На поддельных ресурсах граждан убеждают в наличии задолженности и требуют немедленной оплаты. Эксперты отмечают, что активная рассылка налоговых уведомлений перед декабрьским сроком уплаты способствует росту числа массовых фишинговых атак.

В сервисе «Мошеловка» подчеркнули, что официальные уведомления и квитанции отправляются исключительно «Почтой России», а также доступны в личном кабинете на портале «Госуслуг» и на сайте ФНС России. Специалисты рекомендуют внимательно проверять адреса территориальных отделений, указанные в полученных документах, поскольку в поддельных квитанциях часто фигурируют несуществующие адреса.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
QR-код: плюсы, минусы и идеи использования для бизнеса
Сегодня эта цифровая технология стала инструментом для коммуникации, рекламы и продаж. Рассказываем, какую информацию можно зашифровать в QR-коде и как «прочитать» его с помощью мобильного телефона.
Читать дальше