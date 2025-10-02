Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми уведомлениями ФНС

В сервисе «Мошеловка» подчеркнули, что официальные уведомления и квитанции отправляются исключительно «Почтой России», а также доступны в личном кабинете на портале «Госуслуг» и на сайте ФНС России. Специалисты рекомендуют внимательно проверять адреса территориальных отделений, указанные в полученных документах, поскольку в поддельных квитанциях часто фигурируют несуществующие адреса.