Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми уведомлениями ФНС

«В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают поддельные уведомления и квитанции (ПД-4) через смс, электронную почту, мессенджеры и бумажные письма», — уточняется в сообщении «Мошеловки».
Мошенники распространяют бумажные уведомления с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы государственных структур. На поддельных ресурсах граждан убеждают в наличии задолженности и требуют немедленной оплаты. Эксперты отмечают, что активная рассылка налоговых уведомлений перед декабрьским сроком уплаты способствует росту числа массовых фишинговых атак.
В сервисе «Мошеловка» подчеркнули, что официальные уведомления и квитанции отправляются исключительно «Почтой России», а также доступны в личном кабинете на портале «Госуслуг» и на сайте ФНС России. Специалисты рекомендуют внимательно проверять адреса территориальных отделений, указанные в полученных документах, поскольку в поддельных квитанциях часто фигурируют несуществующие адреса.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».