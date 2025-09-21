Эксперты рассказали, как новый утильсбор отразится на стоимости машин

Минпромторг ранее в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Как отмечали в министерстве, всё большим спросом в РФ пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании только лишь объема двигателя теряет актуальность.