Эксперты рассказали о пенях за просрочку платежей пенсионерами

1 декабря завершился срок уплаты имущественных налогов. В частности, до этой даты граждане должны были внести платежи по налогу на банковские вклады и недвижимость. Несмотря на наличие ряда льгот для пенсионеров, освобождение от уплаты налогов не предоставляется автоматически — льготные условия применяются только к определённым видам имущества.
«Владельцам недвижимости, транспортных средств и земельных участков, не оплатившим налоги в установленный срок, будут начислены пени с 2 декабря 2025 года. Пеня начисляется каждый день с момента просрочки и до полного погашения суммы. Размер её зависит от ключевой ставки Центрального банка, действовавшей в день возникновения задолженности», — пояснили в Федеральной налоговой службе.
В ФНС сообщили, что если налог не будет оплачен в течение трёх месяцев после установленного срока, должнику направят требование о погашении задолженности. В случае дальнейшей неуплаты сумма долга будет взыскана со счетов в банке.
«Со 2 декабря каждая тысяча рублей всей совокупности этих неуплаченных налогов будет увеличиваться на 55 копеек пени в день. Многие забывают, что для взыскания налогов с физических лиц теперь не нужно решение суда. Должники рискуют получить новогодний подарок в виде списания денежных средств с их карт в счёт уплаты долга по налогам и пени. Важно учесть, что списание налогов может производиться и с карт, на которые поступают пенсионные выплаты», — уточнила глава бухгалтерского бизнес-бюро «ПедантЪ» Янина Привалова.
Как проверить, применены ли налоговые льготы для пенсионеров, и избежать просрочек
Пенсионеры имеют право на различные налоговые льготы, однако иногда их могут ошибочно не учесть. Особенно важно проявлять внимательность гражданам предпенсионного возраста.
В Федеральной налоговой службе объясняют, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до момента, когда человек может выйти на страховую пенсию по старости или на другую досрочную пенсию. В 2025 году к предпенсионерам относятся мужчины, которые родились с 1963 по 1965 годы, а также женщины с 1968 по 1970 годы.
«Чтобы избежать проблем, нужно проверить, за какое имущество вам начислили налоги. Несмотря на автоматизацию процесса начисления, довольно часто в нашей практике мы сталкиваемся с ошибками. Одна из основных ошибок — налоговая не учла налоговые льготы. Особенно это актуально для людей, ставших льготниками впервые, то есть предпенсионеров. Если человек стал предпенсионером только в 2025 году, то получит налоговые льготы он только в следующем. Если раньше, то обязательно проверьте, предоставлены ли вам льготы по налогу на имущество, налогу на землю», — пояснила Янина Привалова.
Она подчеркнула, что пенсионер или предпенсионер не должны платить налог на имущество по одному из принадлежащих им объектов недвижимости. Кроме того, налоговая база по земельному налогу подлежит уменьшению на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка по выбору владельца. Несмотря на то что налоговые органы автоматически получают сведения о статусе пенсионера или предпенсионера, иногда происходят ошибки.
Ещё одной частой ошибкой бывает неверный выбор объекта для предоставления налоговых льгот. По закону налогоплательщик сам должен уведомить налоговую, по какому из своих объектов он желает получить уменьшение или освобождение от налога. Если заявление не подано, налоговый орган самостоятельно выбирает объект с наибольшей налоговой суммой и к нему применяет льготу. Если вы не согласны с этим выбором, необходимо обязательно подать соответствующее заявление.
«Есть и риск того, что налоговая неверно определила ваш доход по банковским вкладам и по совокупности всех доходов за 2024 год, не применила налоговые вычеты и льготы. Для исправления этой ошибки нужно самостоятельно подать декларацию о доходах за 2024 год, скорректировав доход на суммы вычетов и льгот, которые вам положены. Помните, что внимательный и законопослушный налогоплательщик платит меньше налогов и совсем не платит пени, штрафы», — подытожила Янина Привалова.
