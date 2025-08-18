Эксперты раскрыли, как пошлины против Индии перекроят алмазную отрасль

Как сообщало агентство Rapaport, после вступления пошлины в силу мировую алмазную индустрию ожидает «черный день» — гранильный сектор лишится самого важного экспортного рынка.
Как отметил Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер», тарифы, введенные администрацией Трампа на импорт алмазов из Индии, негативно повлияли на мировой рынок алмазов, поскольку Индия обрабатывает более 90% всех ограненных камней в мире.
«Введение 25% и последующего повышения до 50% пошлин привело к резкому сокращению заказов из США, остановке торговли вне американского рынка и массовым увольнениям в индустрии — только в индийском регионе Саураштра потеряли работу около 100 тысяч человек с апреля 2025 года», — отметил он.
По словам эксперта, в ответ на введенные пошлины многие компании ищут пути обхода ограничений через перенос производства за пределы Индии или реэкспорт камней через страны с более низкими тарифами, что свидетельствует о глубоких структурных проблемах.
Промышленность, продолжил Дмитрий Вишневский, требует ускорения переговоров с США и поддержки со стороны правительств, но в краткосрочной перспективе тарифы серьезно дестабилизируют мировой рынок алмазов, снижая экспорт, ухудшая экономическое положение отрасли и приводя к значительным потерям рабочих мест.
Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», заявил, что последствия введения пошлин для алмазной отрасли будут носить системный характер. Пострадает не только Индия, но и сами США. Так, цены на ювелирные изделия для потребителей вырастут на 20−40%. Кроме того, отметил он, американцы будут терять рабочие места в смежных отраслях, например в «ювелирке» и авиакосмической сфере.
При этом, подчеркнул эксперт, Россия может выиграть от пошлин США против Индии в долгосрочной перспективе. По его словам, такая ситуация приведет к углублению партнерства с такими странами, как Индия, Китай, ОАЭ вне американского влияния. Также у России появится шанс усилить собственную огранную индустрию.
«Российские алмазы сталкиваются с ограничениями G7 и перераспределяются через дружественные хабы (ОАЭ, Азия). Укрепление роли Дубая как мирового узла объективно облегчает транзитно‑финансовую инфраструктуру, но инфраструктура пока не готова к полноценной работе», — добавил Андрей Смирнов.
