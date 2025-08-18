Эксперты раскрыли, как пошлины против Индии перекроят алмазную отрасль

Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», заявил, что последствия введения пошлин для алмазной отрасли будут носить системный характер. Пострадает не только Индия, но и сами США. Так, цены на ювелирные изделия для потребителей вырастут на 20−40%. Кроме того, отметил он, американцы будут терять рабочие места в смежных отраслях, например в «ювелирке» и авиакосмической сфере.