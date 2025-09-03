Эксперты предупредили о резком падении ставок по вкладам к концу года

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает дальнейшего смягчения ДКП со стороны Банка России и, соответственно, постепенного снижения банками ставок по вкладам.
«Динамика снижения средней ставки по депозитам в банках, вероятно, сохранится на уровне 0,3−0,5% в месяц, причем корректироваться будут прежде всего ставки по долгосрочным вкладам: на срок от года и более», — прогнозирует она.
Если ориентироваться на уровень максимальной процентной ставки по вкладам ТОП-10 банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц (на 1 августа — 15,959%), то к концу года ставки по депозитам могут спуститься ниже 13% годовых, считает аналитик Цифра Брокер.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова в свою очередь прогнозирует снижения ключевой ставки к концу года до 13% годовых.
«Мы полагаем, что Банк России продолжит цикл смягчения ДКП и снизит ключевую ставку до 13% к концу года», — отметила она.
Как следствие — ставки по вкладам могут упасть до 11−12% к концу декабря текущего года, ожидает она.
Стоит отметить также, что доходность по вкладам на разные временные периоды может значительно отличаться даже в одной и той же кредитной организации.
По данным ЦБ на 25 августа, средние максимальные процентные ставки по вкладам составляли:
- на срок до 90 дней — 15,34%;
- на срок от 91 до 180 дней — 15,36%;
- на срок от 181 дня до 1 года — 14,42%;
- на срок свыше 1 года — 12.99%.
Поэтому можно ожидать, что по долгим вкладам процентные условия можно ожидать снижения доходности до 10% и даже ниже.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».