Эксперты оценили, как изменится авторынок на снижении ключевой ставки

В последние месяцы статистика констатирует снижение спроса на автомобили в россии: в июне было продано 89 тысяч легковых машин, что более чем на четверть меньше показателей июня прошлого года. В мае 2025 года было продано чуть больше — 90 тысяч машин (падение к маю-2024 составило 28%).
Всего в прошлом 2024 году в России было продано 1,57 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 48% больше, чем годом ранее, и является лучшим результатом за последние пять лет, согласно данным «Автостат». В 2023 году было продано 1, 058 млн новых машин.
Старт продаж этого года не давал повода для оптимизма дилеров: по итогам первого полугодия 2025 года в нашей стране было продано 530 375 новых легковых автомобилей — на 26,3% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. Основными причинами экономисты называли высокую ключевую ставку, которая снижает доступность автокредитов.
Однако не стоит ждать резкого всплеска продаж и восстановления ситуации до отметок 2024 года, считают специалисты. Чтобы догнать показатель 2024 года и продать населению 1,57 миллиона новых легковых по итогам года, дилерам надо оформлять по 180 — 200 тысяч авто в месяц.
По мнению опрошенных агентством РИА Новости дилеров, снижение ключевой ставки до 18% и новые условия по автокредитам могут оживить рынок до 105 — 100 тысяч машин в месяц. Более ощутимый рост прогнозируется, если ЦБ снизит ставку до 15−16%.
«Вряд ли в месяц начнут продавать по 140−150 тысяч автомобилей, но стабильно по 105−110 тысяч — вполне», — отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
В ситуации, когда ключевую ставку снизят до 15% реализуется сценарий отложенного спроса: люди держали деньги на вкладах под высокие проценты, в том числе, и чтобы в будущем купить или поменять автомобиль.
Впрочем, у дилеров есть небольшой козырь на 2025 год: главным сезоном продаж традиционно является конец осени и декабрь. Именно в эти месяцы, как правило, проходит большинство промо-акций продавцов и появляется желание «купить по прошлогодней цене».
Впрочем, определенный позитив в ситуации костатирует и Автостат: с 21 по 27 июля 2025 года в России было реализовано почти 27 тысяч новых легковых машин. Это на 10% больше, чем неделей ранее, но на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ценник и рубль
Но есть еще два фактора, которые, во-первых, тесно связаны между собой, а во-вторых — влияют на интерес россиян к новым автомобилям. Это зависимость курса рубля и цен на новые машины, в том числе и импортные.
Чем крепче курс рубля — тем выгоднее автобилеры делают цены на импортные — в большинстве случаев китайские — авто.
В частности, как пишет Российская газета, С 21 по 25 июля 2025 года сразу несколько китайских брендов, представленных на российском рынке, внесли изменения в розничные прайс-листы.
Chery пересмотрела условия реализации флагманского кроссовера Tiggo 9. Стоимость всех комплектаций 2024 года снижена на 400 тысяч рублей, однако одновременно отменена действовавшая ранее скидка в размере 200 тысяч рублей.
Обновленный LX в большинстве комплектаций подешевел на сумму от 350 до 405 тысяч рублей. Без изменений остались версии Premium 2024 и 2025 годов. Также стал доступнее Exeed TXL: зафиксировано снижение стоимости на 430−490 тысяч рублей в зависимости от версии.
Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков прогнозировал, что в июле продажи новых автомобилей могут стать рекордными за весь текущий год. Он связывает оживление на рынке с щедрыми акциями дилеров, отмечая, что покупать машину сейчас очень выгодно.
«По ряду моделей цены сейчас находятся на уровне 2023 года. Эта ситуация ненадолго. И потенциальные покупатели видимо начали осознавать выгодность текущего момента», — написал специалист в своем Telegram-канале.
При этом курс рубля 28 июля перешел к снижению к доллару и юаню. Китайская валюта укрепилась до 11,3 рубля. Дальнейшее ослабление российской валюты на фоне решения ЦБ по ставке может увеличить рост цен на импортные товары, в том числе — автомобили.