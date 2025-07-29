Эксперты оценили, как изменится авторынок на снижении ключевой ставки

Впрочем, определенный позитив в ситуации костатирует и Автостат: с 21 по 27 июля 2025 года в России было реализовано почти 27 тысяч новых легковых машин. Это на 10% больше, чем неделей ранее, но на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.