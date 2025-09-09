Эксперты объяснили, сколько составляет высокая зарплата в России

«Начнем с того что наш президент сразу сказал, что это не популистское заявление, то есть, иными словами, под данным заявлением есть конкретные экономические расчеты, показывающие, что рост заработных плат оказывается выше, чем уровень инфляции», — сказал Владимир Осипов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М. В. Ломоносова.
По его словам, этому поспособствовали высокие темпы экономического роста в 2023—2024 года. Как напомнил специалист, экономический рост достигается за счет сочетания факторов труда и капитала, но фактор труда оказался в дефиците, что и вызвало так называемую зарплатную гонку.
Говоря о конкретных цифрах, заявил Илья Мосягин, помощник Депутата Государственной Думы, старший преподаватель института международных экономических связей, важно подчеркнуть, что «высокая зарплата» не может быть единым стандартом для всех регионов в силу значительных различий в экономическом развитии и стоимости жизни, а так же семейном положении граждан.
«Для Москвы и городов-миллионников объективно высокой может считаться сумма в районе 200−250 тысяч рублей, позволяющая комфортно жить в условиях мегаполиса. В промышленно развитых регионах, таких как Свердловская или Челябинская области, достойным ориентиром для квалифицированных рабочих и инженеров могут стать 100−150 тысяч рублей. Для регионов Северного Кавказа и других субъектов с формирующейся экономикой адекватный уровень может находиться в диапазоне 80−100 тысяч рублей, что будет соответствовать реальной покупательной способности на местах», — пояснил он.
При этом, продолжил Владимир Осипов, достижение экономики высоких зарплат в России возможно. Дело в том, что фактор труда длительный период времени будет оставаться у нас в дефиците — рост численности населения, можно сказать, только начинается, а труд нужен уже сегодня.
Отсюда, пояснил экономист, более высокие темпы экономического роста будут сопровождаться и более высоким ростом заработных плат.
«Как обычно в рыночной экономике не для всех высокие заработной платы окажутся параллельными с высокими темпами экономического роста. Следует понимать, что цена труда в разных отраслях национальной экономики различаются, что и делает невозможным высокие заработной платы для всех. Отсюда возникает необходимость улучшения своих компетенций, повышение уровня образования, наработка деловых качеств», — заключил Владимир Осипов.
